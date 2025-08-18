"Матчі з Динамо матимуть величезне значення для нашої команди. Проте ми вважаємо, що маємо достатньо сил, щоби вибити цього суперника з Ліги Європи. Потрібно пробитися в наступний раунд.

У нас є величезний вибір футболістів, які готові будь-якої хвилини вийти на поле. За три дні ми ще краще підготуємося до суперника з України", – сказав Лазетіч у коментарі клубній прес-службі.

Нагадаємо, Динамо у 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів двічі поступилось Пафосу і опустилось в Лігу Європи. Раніше від кіпрської команди постраждав і Маккабі (у 2-му турі відбору ЛЧ). Натомість після вильоту у другий за силою євротурнір ізраїльтяни двічі здолали колишню жертву киян – Хамрун Спартанс.

