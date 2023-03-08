"Завтра на нас очікує важка гра, і навіть якби всі наші футболісти могли грати, однаково було б важко. Маємо план, маємо футбольні аргументи, які можемо протиставити Фейєнорду. Знаємо їхні слабкі та сильні сторони, розуміємо, що вони являють собою на полі, у якій формі перебувають.

"Цей сезон як казка": Зубков порівняв Йовічевіча з Гвардіолою та Артетою

Завтра футболісти, які вийдуть, будуть готові віддати всі сили на полі, і я в цьому жодної хвилини не сумніваюсь. Зрозуміло, що ми маємо зіграти організовано, дисципліновано та сконцентровано, адже проти нас діятиме хороша команда. Та я впевнений, що моя команда битиметься від перших до останніх хвилин і ми будемо вірити в результат. У нашому протистоянні дві гри, а цей поєдинок лише перший. Так, він може бути важливим зі стратегічної точки зору, але ми йдемо від гри до гри. Завтра гратимемо на перемогу і віддамо для цього все, що зможемо.

Які сильні сторони суперника можу назвати? У Фейєнорда хороша, організована команда, яка має поставлений комбінаційний футбол та план на гру. У тих матчах, що ми бачили, була помітною наявність ресурсу, завдяки якому вони переграють суперників. Там індивідуально сильні футболісти, на кожній позиції у Фейєнорда сильні виконавці, але я би також відзначив командні дії. Повторюсь: суперник у гарній формі, багато забиває, упевнено почувається, а перемоги лише надають сил та віри у власні здібності. Але ми теж у гарній формі, і вони так само готуються до нас, як ми до них.

Як воєнна та політична ситуація в Україні впливають на команду? Ми повністю приймаємо нинішні обставини. Відчуваємо відповідальність і віддаємо багато емоцій грі, бо завдячуємо ЗСУ тим, що можемо грати у футбол і робити те, що любимо. Ми несемо дух, відповідальність і впевненість, а під час матчу все це віддаємо", – сказав Йовічевіч на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Фейєнорда Шахтар зіграє у четвер, 9 березня, у Варшаві. Початок зустрічі о 22:00.

Шахтар – Фейєнорд: прогноз на матч 1/8 фіналу Ліги Європи