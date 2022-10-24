"Ми знали, що Атлетік буде пресингувати. Але розуміли, що разом з Педрі в центрі гратиме ще один футболіст, тому зможемо вийти з-під тиску. Це вдалося дуже добре. Моя ідея виявилася вдалою, все склалося чудово. Ми знали, що пресинг буде високим.

Шикарний перфоманс Дембеле у відеоогляді матчу Барселона – Атлетік – 4:0

Звісно, хочу перемагати 4:0 в кожному матчі, але це футбол, бувають погані дні. Те ж стосується Дембеле, який може або зіграти невдало, або стати гравцем матчу. Він має здатність бути зіркою в кожній грі. Саме тому я наполіг, щоб Усман лишився у команді.

Я не бачив спаду гри проти Інтера. Проти Реала ми не показали свій рівень, але мали шанси перемогти. Це не була випадковість, ми просто погано зіграли", – наводить слова Хаві Marca.

Додамо, що Барселона розгромила Атлетік (4:0), а Дембеле став головним героєм зустрічі, забивши гол та віддавши 3 асисти.

Барселона розтрощила Атлетік у матчі-поверненні Вальверде на Камп Ноу – Дембеле забив гол і віддав три асисти