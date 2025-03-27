Англійські журналісти з видання SunderlandAFC провели аналіз ситуації в Сандерленді та визначили гравців, які, на їхню думку, мають залишити клуб. Серед таких футболістів опинився і Назарій Русин, який наразі виступає в оренді за Хайдук.

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"Український нападник не зміг заграти у хорватів, і йому досі не вдалося забити гол за команду Дженнаро Гаттузо. Через його нинішню форму малоймовірно, що Хайдук ініціює опцію викупу Русина, а це означає, що він, швидше за все, повернеться до Версайду, де його майбутнє також буде коротким", – пишуть журналісти.

До слова, Русин перебрався до Хорватії на правах оренди взимку цього року. За цей час він встиг зіграти за клуб 7 матчів у всіх турнірах (174 хвилини) та віддати 1 асист.

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