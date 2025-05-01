Під час переходу Таловєрова до Плімута згадувалося, що в контракті гравця є пункт про можливий відхід з клубу у разі пониження команди в класі. Втім, точного підтвердження цієї інформації наразі немає, повідомляє журналіст Дмитро Вєнков.

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Зазначається, що першочерговим завданням для Плімута та самого футболіста, який нещодавно відновився від травми, є гідне завершення поточного сезону. В наступному матчі чемпіонату клуб Таловєрова прийматиме вдома Лідс, який є одним з лідерів Чемпіоншипу. Подальші кроки щодо Максима Таловєрова будуть обговорюватися після завершення поточного сезону, очікується, що Плімут проведе значні кадрові зміни.

"Пілігрими" посідають 23-ту сходинку у турнірній таблиці англійського Чемпіоншипу за один тур до завершення сезону. Відстань команди від рятівного 21-го місця складає 3 очки, проте перевага Лутона за різницею забитих та пропущених складає 14 голів.

Нагадаємо, у поточному сезоні Максим Таловєров провів 12 матчів за Плімут, забив 2 голи та віддав 1 асист. Контракт українця з клубом розрахований до 2028 року.

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