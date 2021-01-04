"Рідні стіни завжди тебе підтримують, там ти стаєш сильнішим. Обговорювати тут особливо нічого. Втрата рідного міста дуже-дуже багато для нас означає. Про це багато вже було сказано, всі прекрасно знають, що для нас означає втрата Донецька. Сподіваюся, що це не назавжди.

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Вболівальники – серце стадіону, серце гри. Коли його немає, то все перетворюється в тренувальний процес. Коли ви сидите на стадіоні або перед телевізором і чуєте розмови футболістів між собою, часом не дуже хорошими словами – це не те. Ми розуміємо, в якій зараз ситуації, і просто не хочемо втратити сам футбол, тому продовжуємо робити те, що робили і до цього. Сподіваюся, найближчим часом ситуація зміниться і все повернеться, як було. Звичайно ж, ми бачимо майбутнє клубу через 10 років в Донецьку. Хотілося б навіть раніше", – сказав Палкін в інтерв'ю клубному каналу Шахтаря.

Нагадаємо, після окупації Донецька Шахтар змінив кілька українських міст. "Гірники" побували у Львові, Харкові, а зараз виступають на столичному НСК Олімпійський.

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