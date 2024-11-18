Неймар зовсім не поспішає відмовлятися від шаленої зарплатні, яку він отримує за лікування в Аль-Хілялі.

Останніми тижнями преса активно "відправляє" 32-річного бразильця в рідний Сантос або інший клуб, проте його агент Піні Захаві говорить протилежне.

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"Немає жодних переговорів про відхід Неймара з Аль-Хіляля. Він має чинний контракт і дуже щасливий там. Ми з батьком Неймара – єдині люди, які можуть говорити про майбутнє Нея. Я не знаю, звідки ці останні чутки", – заявив Захаві в коментарі інсайдеру Фабріціо Романо.

Нагадаємо, контракт Неймара з Аль-Хілялем завершується найближчого літа, але включає пункт можливого продовження ще на рік. Щосезону форвард заробляє 100 млн доларів, хоча на полі з'являвся всього 7 разів.

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