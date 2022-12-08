Очільник паризького гранда Нассер Аль-Хелаїфі відповів на запитання, чи хоче Ліонель Мессі залишитись у клубі.

"Безперечно. Лео дуже щасливий, ви можете побачити це у збірній Аргентини. Якщо гравець не є щасливий, ви не станете свідком такої чудової гри за національну команду.

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Він проводить фантастичний сезон, забиває чимало м'ячів та асистує як за клуб, так і за збірну. Ми з ним домовились, що після чемпіонату світу розпочнемо перемовини. Зараз дві сторони почуваються щасливими, тому ми розмовлятимемо після ЧС", – цитує Аль-Хелаїфі Sky Sports.

Контракт Мессі з ПСЖ розрахований до кінця поточного сезону. На володаря 7 "Золотих м'ячів" також нібито претендують Барселона та клуби з МЛС.

Зараз аргентинець феєрить на катарському Мундіалі та чекає на чвертьфінал. Суперником будуть Нідерланди, дуель відбудеться 9 грудня.

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