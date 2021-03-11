"Ми вилетіли, але сьогоднішній матч залишив хороші враження. У нас були можливості серйозно ускладнити життя супернику. Ми домінували в першому таймі, попри серйозний ризик з грою у три центральні захисники. За відчуттями, ми заслуговували більшого. Після першого тайму мали вести щонайменше 2:1. Забий ми другий м'яч, і другий тайм міг скластися зовсім інакше.

ПСЖ – Барселона – 1:1 – відео голів та огляд матчу

У першому матчі вони показали дивовижну реалізацію моментів. Нам не вдалося зіграти так само ефективно в матчі-відповіді. Але у мене немає причин дорікати гравцям. Хлопці зробили все, що могли. У нас були моменти, але ми не змогли ними скористатися. І їхній воротар був найкращим сьогодні.

Існує величезна різниця між тим, в якому стилі ми завершили виступ в минулому сезоні і як вилетіли в цьому. У сьогоднішньому матчі ми нарешті зіграли на своєму рівні. Потрібно і далі рухатися цим шляхом. Звичайно, ми розчаровані, але враження, які залишилися після цієї гри, дуже важливі.

Мессі бачив, що команда стає все кращою завдяки внесеним змінам, у нас якісні молоді гравці з великим майбутнім. Мессі не повинен сумніватися в майбутньому цієї команди", – цитує Кумана прес-служба УЄФА.

ПСЖ втримав нічию з Барселоною й пройшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів – Мессі забив шедевр, але не реалізував пенальті