Світлини нового екіпірування манкуніаців з'явилися в офіційному твіттері клубу.

Манчестер Сіті представив екологічну гостьову форму на новий сезон – Зінченко взяв участь у презентації

Виїзна форма Юнайтед виконана в біло-блакитних барвах. Натхненням для цього комплекту стала "сила молодості та неймовірні досягнення, які можна підкорити з вірою у себе". МЮ вже виступав у подібній формі в 1990-1992 рр., а минулоріч схожий варіант був використаний для тренувального екіпірування.

До слова, новий сезон АПЛ для Манчестер Юнайтед розпочнеться матчем проти Лідса 14 серпня.

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