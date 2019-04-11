Клуб Бекхема показав проект нового стадіону

Маямі Інтер презентував проект нового стадіону, який буде готовий до експлуатації в 2021 році.

Маямі Інтер, власником якого є Девід Бекхем, дебютує в 2020 році, і в цю середу представив вражаючий дизайн стадіону Свобода – нового стадіону команди, передає Mundo Deportivo.

Інтер судитиметься з МЛС через клуб Бекхема

Стадіон Свобода буде оформлений у дизайні у вигляді крил фламінго, тварини, присутньої на гербі команди, матиме інноваційний вигляд, і стане одним з найсучасніших і найкраще обладнаних стадіонів в МЛС.

Окрім будівництва стадіону, цей район також буде перебудований, і називатиметься Парк Свободи Маямі. В парку можуть відпочивати всі громадяни міста, з 58 гектарами зелених насаджень, технологічним центром, ресторанами, магазинами та футбольними полями для спільноти.

Амбітний проект Девіда Бекхема, як очікується, буде завершено в 2021 році, і в цій ситуації Маямі Інтер буде грати перші два сезони в МЛС на стадіоні Локхарт, який належить Форт-Лордейл Страйкерс.

Бекхем будує дрім-тім: Мессі, Роналду та Грізманн в одній команді?