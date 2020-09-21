ПСЖ отримав доступ до ексклюзивних відеозаписів, які є в розпорядженні компанії BeIN SPORTS, яка транслювала матч на Близькому Сході. Парижани впевнені, що ці записи є доказом слів Неймара про расизм з боку Гонсалеса.

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Передбачалося, що на цих кадрах чітко видно, як захисник Марселя назвав Неймара мавпою іспанською мовою. Як повідомляє Marca, бразильська програма "Esporte Espetacular" на TV Globo скликала групу фахівців для читання по губах. Комісія підтвердила, що Гонсалес справді назвав форварда ПСЖ "мавпячим лайном". Наразі невідомо, чи звернуть увагу на ці докази дисциплінарні органи французького футболу.

Нагадаємо, наприкінці матчу 3-го туру Ліги 1 Неймар вдарив Гонсалеса кулаком по потилиці, за що отримав червону картку, а пізніше був дискваліфікований на два поєдинки. Після закінчення зустрічі бразилець заявив, що Гонсалес неодноразово провокував його, ображаючи на підґрунті расизму.

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