Екс-коуч дніпрян Олександр Кучер поки не поспішає повертатися до тренерської роботи.

"Наразі я вдома, мав пропозицію, але відмовився. Перебуваю у творчій відпустці із сім’єю. Дивимося футбол, читаємо, розбираємося.

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Можливо, якщо вдасться, з’їздимо на стажування, є певні варіанти. Ясна річ, у нашій ситуації це непросто, але якщо буде можливість, постараємося з’їздити", – цитує Кучера Інформатор.

Нагадаємо, Кучер минулого сезону вперше в історії завоював з СК Дніпро-1 срібні медалі, однак провалив старт нинішньої першості і 20 серпня подав у відставку.

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