"Після успіху на чемпіонаті світу я повернувся до словацької Дунайскої Стреди і став там основним гравцем. Мав пропозиції з інших клубів. Мав на руках офіційне запрошення від Селтіка.

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Мав запрошення від Лаціо й контракт на руках. У трансферне вікно клуби могли підписувати лише двох легіонерів, й коли почалась розмова про гроші, то мій клуб завищив ціну на мене. Також були варіанти з Німеччини. Наприклад, від Байєра. Але як вийшло, так вийшло. Не хочу ні про що шкодувати", – сказав Бескоровайний у коментарі прес-службі Кривбаса.

Нагадаємо, 24-річний захисник підписав з командою Юрія Вернидуба контракт на 3 роки.

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