25-річний гравець збірної Японії перейшов у Борусію Менхенгладбах, інформує пресслужба клубу. Захисник поставив свій підпис під 4-річним контрактом й обрав 3 номер.

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"Жеребці" за Ітакуру заплатили 5 мільйонів євро Манчестер Сіті, за який хавбек не зіграв жодної секунди. В Англію захисник переїхав на початку 2019-го з батьківщини й одразу вирушив в оренду у Гронінген на 2,5 року. Минулу ж кампанію Ко провів за Шальке, допомігши команді повернутись у німецьку еліту.

"Ітакура – неймовірно сильний та тактично дисциплінований гравець, який може грати на різних позиціях у захисті, включно з "шісткою". У нього, безперечно, було кілька привабливих варіантів для переїзду. Ми раді, що він переконаний у нашому шляху", – заявив спортивний директор Борусії Роланд Віркус.

Зауважимо, Менхенгладбах сезон 2021/22 завершив на 10 сходинці турнірної таблиці Бундесліги, залишившись без єврокубків.

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