Челсі – Реал: Маунт повторив досягнення Руні 10-річної давнини у Лізі чемпіонів
09:20 - Читать на русском
Півзахисник Челсі Мейсон Маунт відзначився забитим голом у ворота Реала в рамках 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.
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Маунт став першим англійцем, який відзначився у півфіналі Ліги чемпіонів за останні 10 років, повідомляє офіційний твіттер УЄФА.
Челсі – Реал Мадрид – 2:0 – відео голів і огляд матчу
Останнім представником Англії, який забивав на цій стадії, був Вейн Руні – легендарний екс-форвард Манчестер Юнайтед відзначався у ворота Шальке у квітні 2011 року.
Нагадаємо, Челсі впевнено переграв Реал (2:0) у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів та вийшов до фіналу змагань, де зустрінеться із Манчестер Сіті. Вирішальна зустріч відбудеться 29 травня, початок о 22:00.
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