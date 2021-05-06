Півзахисник Челсі Мейсон Маунт відзначився забитим голом у ворота Реала в рамках 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Маунт став першим англійцем, який відзначився у півфіналі Ліги чемпіонів за останні 10 років, повідомляє офіційний твіттер УЄФА.

Челсі – Реал Мадрид – 2:0 – відео голів і огляд матчу

Останнім представником Англії, який забивав на цій стадії, був Вейн Руні – легендарний екс-форвард Манчестер Юнайтед відзначався у ворота Шальке у квітні 2011 року.

Нагадаємо, Челсі впевнено переграв Реал (2:0) у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів та вийшов до фіналу змагань, де зустрінеться із Манчестер Сіті. Вирішальна зустріч відбудеться 29 травня, початок о 22:00.

Челсі вийшов у фінал Ліги чемпіонів, легко перегравши Реал