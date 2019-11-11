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Матюйді вибув із заявки збірної Франції на матчі відбору до Євро-2020

18:03 178 Читать на русском
Матюйді вибув із заявки збірної Франції на матчі відбору до Євро-2020
Блез Матюйді / L'Equipe

Півзахисник збірної Франції Блез Матюйді пропустить найближчі матчі відбору до Євро-2020.

Блез Матюйді травмував ребро в матчі проти Мілана та пропустить заключні матчі відбору до Євро-2020, повідомляє офіційний твіттер збірної Франції.

Франція оголосила заявку на матчі проти Молдови та Албанії

Хавбека Ювентуса у заявці замінить талант Арсенала – Маттео Гендузі. Цікаво, що "канонір" ще жодного разу не виходив у футболці збірної Франції.

До слова, збірна Франції зіграє проти Молдови та Албанії 14 та 17 листопада відповідно в заключних матчах відбору до Євро-2020.

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Блез Матюйді Блез Матюйді Франція Франція Євро-2020 Маттео Гендузі Маттео Гендузі
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