Матюйді вибув із заявки збірної Франції на матчі відбору до Євро-2020

Півзахисник збірної Франції Блез Матюйді пропустить найближчі матчі відбору до Євро-2020.

Блез Матюйді травмував ребро в матчі проти Мілана та пропустить заключні матчі відбору до Євро-2020, повідомляє офіційний твіттер збірної Франції.

Франція оголосила заявку на матчі проти Молдови та Албанії

Хавбека Ювентуса у заявці замінить талант Арсенала – Маттео Гендузі. Цікаво, що "канонір" ще жодного разу не виходив у футболці збірної Франції.

До слова, збірна Франції зіграє проти Молдови та Албанії 14 та 17 листопада відповідно в заключних матчах відбору до Євро-2020.

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