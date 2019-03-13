Матюйді: Роналду минулого року зробив результат у Реалі, цього року – в Ювентусі

Півзахисник Ювентуса Блез Матюйді прокоментував перемогу над Атлетіко та феноменальну гру Кріштіану Роналду.

"Всі зіграли чудово, це був дійсно особливий вечір. Ми раді виходу до чвертьфіналу, але повинні продовжувати в тому ж дусі і навіть краще.

Ювентус – Атлетіко – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Всього три тижні тому всі вважали, що ми вже вилетіли, тому давайте рухатися поступово, перш ніж говорити про фінал.

На мій погляд, ми завжди повинні грати так, як сьогодні. Я тут всім дуже задоволений, у нас багато якісних гравців, у нас сильна команда і Кріштіану Роналду, який є найкращим гравцем світу.

У минулому сезоні він зробив результат у Реалі, в цьому – в Ювентусі. Тому зараз ми віримо в успіх ще сильніше", – цитує Матюйді Football Italia.

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