Матюйді продовжив контракт з Ювентусом

Півзахисник збірної Франції Блез Матюйді ще мінімум рік залишатиметься на Апеннінах.

Французький півзахисник туринського Ювентуса Блез Матюйді ще на рік пролонгував трудову угоду зі "Старою синьйорою".

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"Я залишаюся в Ювентусі. У моєму контракті був пункт про продовження співпраці ще на сезон, і клуб його активував. Я дуже радий. Ніколи не було сумнівів з приводу Ювентуса, тому що я завжди відчував довіру до себе. Моїй родині подобається це місто, що теж вплинуло на моє рішення", – цитує Матюйді видання Le Figaro.

Нагадаємо, 32-річний француз перейшов у Ювентус в серпні 2017 року з ПСЖ за 25 млн євро. У поточному сезоні в Серії А Блез провів 22 поєдинки, в яких віддав дві результативні передачі. Transfermarkt оцінює гравця у 18 млн євро.

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