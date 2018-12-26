Матюйді пожертвував призові за перемогу на ЧС-2018 на благочинність

Хавбек збірної Франції Блез Матюйді відзначився благородним вчинком.

31-річний гравець вирішив пожертвувати кругленьку суму на благодійність.

Франція – Хорватія: Матюйді присвятив перемогу на ЧС-2018 жертвам терактів

Блез у складі збірної Франції став чемпіоном світу, вигравши Мундіаль у Росії. Після тріумфального виступу "гальські півні" отримали 38 млн доларів у якості призових. Кожному гравцю дісталось по 330 тисяч умовних одиниць. Матюйді вирішив пожертвувати свою частину призових на благодійність.

"Кожен є вільним у питанні благодійності, але так, я віддав гроші своєї асоціації. Для нас ці кошти – не так вже й значні, але це велика справа для тих, хто їх потребує. Найголовніше, це йде від серця, і ми займаємося цим, тому що нас дійсно турбує це питання. Коли я бачу посмішку на обличчі дитини, я щасливий", – передає слова француза Football Italia.

До слова, The Tremplins Blaise Matuidi – благодійна організація, яку створив Матюйді. Фонд займається допомогою дітям з бідних сімей.

Мессі підозрюють у відмиванні коштів через благодійний фонд