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Матвієнко зізнався, чому вболівав за Челсі і рівнявся на Террі з Лемпардом

22 жовтня 07:28 183 Читать на русском
Матвієнко зізнався, чому вболівав за Челсі і рівнявся на Террі з Лемпардом
Микола Матвієнко / фото: ФК Шахтар

Захисник Шахтаря і збірної України Микола Матвієнко розповів, за який топ-клуб вболівав у дитинстві.

"Мені з дитинства подобався Челсі, а в їх складі я виділяв Френка Лемпарда і Джона Террі. Тоді був якраз їх зоряний час. Амплуа у них різні, але у обох було спільне, що мене підкорило – їх лідерські якості, вміння повести товаришів за собою.

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Чому саме Челсі? Навіть не знаю... Можливо, передалася від брата, який сильно за них вболівав. Ну і вони взагалі тоді постійно на хорошому рівні виступали.

Пам'ятаю, одне з моїх найсильніших розчарувань того часу – це коли в півфіналі Ліги чемпіонів з Барселоною суддя не поставив у її ворота пенальті і тим самим не пустив Челсі у фінал", – цитує Матвієнка terrikon.com.

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Теги
Челсі Челсі Шахтар Шахтар Микола Матвієнко Микола Матвієнко Джон Террі Джон Террі Френк Лемпард Френк Лемпард
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