Захисник Шахтаря Микола Матвієнко має своє бачення у надпринциповому питанні.

"Чи підтримуватиму я Динамо у єврокубках? Звичайно. Це рейтинг країни.

Григорій Суркіс аргументував, чому вболівав за Шахтар у матчі проти Монако

Потрібно, щоб усі українські клуби перемагали. Я вболіваю за всі українські команди в єврокубках", – сказав Матвієнко у коментарі програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, у першому поєдинку плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів Шахтар на виїзді здолав Монако 1:0. Матч-відповідь відбудеться у середу, 25 серпня. Початок зустрічі о 22:00. Динамо, яке минулого сезону стало чемпіоном країни, потрапило у груповий етап автоматично.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Шахтар і Динамо тягнуть Україну, але Зоря віддаляє від топ-10 – конкурент пішов у відрив