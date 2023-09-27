Рік тому в запрошенні Матвієнка були зацікавлені Брайтон та Брентфорд, але домовитися з Шахтарем не вдалося. Цієї зими англійці можуть повторити спробу, але тепер це вже інші клуби, повідомляє TEAMtalk.

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За інформацією джерела, Крістал Пелас, Евертон, Бернлі, Вест Хем та Шеффілд Юнайтед оцінюють можливість трансферу 27-річного українця вже у січні. Однією з головних чеснот футболіста називають здатність зіграти в центрі та на лівому фланзі захисту.

Нагадаємо, Матвієнко – вихованець Шахтаря, за який встиг зіграти 175 матчів. Також Микола встиг провести 59 поєдинків у складі збірної України.

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