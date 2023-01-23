Захисник Шахтаря та збірної України Микола Матвієнко слідом за Михайлом Мудриком може перебратись на Туманний Альбіон.

Роберто Де Дзербі хоче підписати 26-річного українця вже близько 3 місяців, тому особисто наполягає на трансфері і сподівається, що керівництво прислухається до його побажань. Особливо на фоні хороших результатів.

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Як стверджує журналіст Девід Орнштейн у своїй колонці на The Athletic, наразі Брайтон провів розслідувальну роботу і визначив, що Шахтар прагне продати Миколу за 25 мільйонів євро. "Чайки" поки не готові платити стільки, хоч і втратили через травму Леві Колвілла.

Зараз же у "гірників" невелика пауза на зборах, тому Матвієнко вирушив у Лондон, де перебуває його сім'я. Поїздка ніяк не пов'язана з трансфером.

Нагадаємо, контракт гравця збірної України, який провів 150 матів за донеччан, діє до літа 2025 року. Брайтон же йде шостим в АПЛ.

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