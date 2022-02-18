Українець на тренуванні показав дива акробатики, якими не посоромився і сам Ібра.

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Матвієнко замкнув подачу партнера ідеальними боковими ножицями – м'яч рикошетом від газону полетів точно у дев'ятку. Після такої краси зааплодували партнери і головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі.

Нагадаємо, Матвієнко вже відзначався і у офіційних матчах цього сезону – захисник "гірників" засмутив Колос у 14 турі УПЛ.

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