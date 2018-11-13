Матвієнко: Відрив від Динамо нічого не означає, ми знаємо їхню силу і не збираємось розслаблятися

Захисник донецького Шахтаря Микола Матвієнко прокоментував боротьбу за чемпіонство в УПЛ.

"Марлос – це футболіст високого рівня. Ми чекаємо, що він скоро повернеться на футбольне поле. Просто він ще не готовий на 100 відсотків. Напевно, тренери поки не хочуть ризикувати. Але можу сказати, що і інші хлопці роблять все від них залежне для досягнення максимального результату.

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Добре, що є такий відрив від головного конкурента. Але ми знаємо силу Динамо, тому ніхто не збирається розслаблятися, адже попереду ще дві зустрічі з киянами в чемпіонаті", – цитує Матвієнка портал Команда 1.

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