Оборонець Шахтаря Микола Матвієнко не здивований, що нападник СК Дніпро-1 Артем Довбик став найкращим гравцем року в УПЛ.

"Я вітаю Артема з перемогою у такому престижному голосуванні. Своєю грою та голами в УПЛ він на це заслужив, хоча, обираючи найкращих футболістів, кожен із нас напевно згадував і його гол на Євро-2020.

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Мені завжди приємно грати проти нього, адже цей форвард відрізняється не лише своєю непоступливістю, а й коректністю та солідністю. Радий, що ми разом виступаємо за збірну. Сподіваюся, що Артем і надалі прогресуватиме в такому ж руслі", – сказав Матвієнко для Команда 1.

Нагадаємо, у поточному сезоні Артем провів за СК Дніпро-1 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 14 голів і віддав 5 результативних передач. Transfermarkt оцінює гравця у 5 млн євро.

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