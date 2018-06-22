Матвієнко: В наступному сезоні хочу стати гравцем основи Шахтаря

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко розповів, яке завдання ставить перед собою в наступному сезоні.

"Хочу відзначити Ворсклу – команду, в якій я провів осінню частину. Хлопці вибороли бронзові медалі, дуже радий за них. Безумовно, для мене найголовніша подія – це чемпіонство і завоювання Кубка України з Шахтарем.

Хочеться більше ігрової практики, так як в Ворсклі я набрав хорошу форму і, не отримуючи належної часу на полі, важко, але я готовий працювати над собою, боротися за місце в складі.

В першу чергу потрібно працювати кожен день, йти до своєї мрії: стати футболістом основного складу донецького Шахтаря", – цитує футболіста офіційний сайт Шахтаря.

У минулому сезоні УПЛ Матвінеко відіграв 16 матчів у складі Ворскли, а також 3 в футболці Шахтаря.

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