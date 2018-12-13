Матвієнко: В Лізі Європи Шахтар буде ставити максимальну мету

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко вважає, що тепер команді потрібно доводити свій рівень у Лізі Європи, а дебютну для себе Лігу чемпіонів оцінює як складний, але дуже важливий досвід.

"Важко зразу пояснювати щось після гри, треба передивитися матч на відео. Складно сказати зараз, чого саме не вистачило. Тренер нам потім покаже, де ми не дотиснули чи помилялися.

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Звичайно, прикро, але плюс в тому, що все-таки пройшли в Лігу Європи і будемо доводити там свій рівень. Звичайно, будемо ставити максимальну мету.

Від першої Ліги чемпіонів у кар'єрі найпозитивніші враження. На такому рівні приємно грати. Так, важко, але до цього потрібно рости, прагнути", – сказав він журналістам після матчу з Ліоном.

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