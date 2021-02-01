Матвієнко та Хочолава підписали з Шахтарем довготривалі контракти
Шахтар вирішив зміцнити відносини з двома оборонцями – Миколою Матвієнком та Давидом Хочолавою.
Сергій Палкін в інтерв'ю клубній прес-службі повідомив, що Шахтар продовжив контракти з Матвієнком та Хочолавою. З обома гравцями уклали нові п'ятирічні угоди майже рік тому.
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Матвієнко є вихованцем донецького клубу, але встиг пограти у Ворсклі та Карпатах на правах оренди. Загалом за Шахтар Микола провів 95 поєдинків (5 голів та 4 асисти).
Хочолава ж перебрався до "гірників" у 2017-му з Чорноморця, а до цього виступав за низку грузинських клубів. У футболці донеччан Давид зіграв 79 матчів та забив 3 м'ячі.
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