Шахтар завершив виступи у поточному сезоні Ліги чемпіонів, а Микола Матвієнко став найкращим гравцем серед підопічних Каштру у груповому етапі, інформує Команда 1 з посиланням на InStat.

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У всіх шести зустрічах брали участь лише Бондар, Додо, Майкон, Марлос, Тете та Соломон. Останній став ще й найкращим бомбардиром "гірників", забивши два голи. Натомість, найефективнішим футболістом став Матвієнко з 293 балами. У топ-3 також Додо (286) та Хочолава (283). Четверте та п'яте місце ділять між собою Степаненко та Тете з 282 очками.

Найгіршим гравцем став Дентінью – 248 балів. Зауважимо, що враховувались лише показники футболістів, які провели не менше чотирьох матчів.

До слова, "гірники" посіли третє місце в квартеті ЛЧ з Реалом, Інтером та Борусією М. На команду Каштру 14 грудня очікує жеребкування 1/16 Ліги Європи.

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