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Матвієнко став конкурентом Миколенка за місце в Наполі – екс-тренер Шахтаря порівняв гравців

14:28 - Читать на русском
Матвієнко став конкурентом Миколенка за місце в Наполі – екс-тренер Шахтаря порівняв гравців
Микола Матвієнко / фото: ФК Шахтар

Колишній тренер Шахтаря з фізпідготовки Массімо Уголіні оцінив Віталія Миколенка та Миколу Матвієнка, які зацікавили італійський Наполі.

"Микола Матвієнко – шульга, але непогано використовує і праву ногу. З Шахтарем він зіграв у фіналі юнацької ліги УЄФА. Це універсальний гравець, він також грав справа при Фонсеці. Він тактично готовий, тому що працював під керівництвом європейських тренерів.

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Він грає за збірну України, і готовий перейти в хорошу команду за кордоном. Він також дуже відкритий хлопець. Недоліком може бути відсутність агресії у грі один в один, він дуже чистий гравець і мало фолить. Однак він дуже хороший в просуванні з м'ячем і творенні.

Віталій Миколенко з Динамо набагато краще грає на лівому фланзі. Динамо – досить коштовний магазин, особливо з Луческу. Купити Миколенка буде непросто", – цитує Уголіні Spazionapoli.

Зазначимо, що обидва гравці стали об'єктом інтересу європейських клубів. На Матвієнка полює лондонський Арсенал, а Миколенко цікавить Евертон.

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