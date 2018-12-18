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Матвієнко: Шанси Шахтаря з Айнтрахтом 50 на 50

12:06 288 Читать на русском
Матвієнко: Шанси Шахтаря з Айнтрахтом 50 на 50
Микола Матвієнко / ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко прокоментував результати жеребкування Ліги Європи та суперника "гірників" – Айнтрахт.

"Суперник дуже серйозний, німецька команда. Ми вже стикалися в Лізі чемпіонів з Хоффенхаймом. Знаємо, що такі команди дуже сильні і приносять великі неприємності.

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Напевно, на цій стадії у всіх команд шанси рівні. Гра вдома, гра на виїзді – кожен зіграє перед своїми вболівальниками, шанси п'ятдесят на п'ятдесят", – сказав Матвієнко в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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Нагадаємо, у 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар зіграє з німецьким Айнтрахтом. Матчі відбудуться 14 та 21 лютого, Шахтар перший поєдинок проведе вдома.

Ліга Європи1/16 фіналу, перші матчіКомерцбанк-арена (Франкфурт-на-Майні)

Айнтрахт Франкфурт - Шахтар: Четвер 21 лютого 2019

Айнтрахт Франкфурт
до матчу
65
дн
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6
год
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16
хв
Шахтар
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Айнтрахт Франкфурт - Шахтар Шахтар - Айнтрахт Франкфурт Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів Микола Матвієнко Микола Матвієнко
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