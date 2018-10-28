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Матвієнко: Шахтар відійшов від плану, який готував на матч проти Манчестер Сіті

24 жовтня 12:47 1588 Читать на русском
Матвієнко: Шахтар відійшов від плану, який готував на матч проти Манчестер Сіті
Микола Матвієнко / ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко розповів про причини поразки від Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів.

"Ми очікували, що буде пресинг, але ми відійшли від плану, який готували на цю гру. Було багато помилок. Складно розбирати гру по гарячих слідах.

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Який був план на матч? Це довго дуже розповідати... Але в перерві тренер вказав нам на помилки і ми почали грати трохи по-іншому. Звичайно, все дуже засмучені. Налаштовуємося на наступну гру. У турнірну таблицю ми не дивимось. Наше завдання – виходити на кожну гру і намагатися взяти три очки", – передає слова Матвієнка Footboom.

Нагадаємо, вчора Шахтар вдома розгромного програв Манчестер Сіті (0:3) в матчі 3-го туру Ліги чемпіонів.

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Шахтар - Манчестер Сіті: Вівторок 23 жовтня 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 3
Манчестер Сіті
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Теги
Шахтар Шахтар Ліга чемпіонів Шахтар - Манчестер Сіті Микола Матвієнко Микола Матвієнко
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