Матвієнко: Шахтар відійшов від плану, який готував на матч проти Манчестер Сіті

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко розповів про причини поразки від Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів.

"Ми очікували, що буде пресинг, але ми відійшли від плану, який готували на цю гру. Було багато помилок. Складно розбирати гру по гарячих слідах.

Гвардіола пояснив, чому проігнорував Зінченка, якого на матч проти Шахтаря прийшли підтримати 27 близьких

Який був план на матч? Це довго дуже розповідати... Але в перерві тренер вказав нам на помилки і ми почали грати трохи по-іншому. Звичайно, все дуже засмучені. Налаштовуємося на наступну гру. У турнірну таблицю ми не дивимось. Наше завдання – виходити на кожну гру і намагатися взяти три очки", – передає слова Матвієнка Footboom.

Нагадаємо, вчора Шахтар вдома розгромного програв Манчестер Сіті (0:3) в матчі 3-го туру Ліги чемпіонів.

"Шахтар в чемпіонаті України нагадує Манчестер Сіті", – Пятов