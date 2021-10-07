"Мрія кожного футболіста – грати у топовому чемпіонаті, і я – не виняток. Деякі варіанти були, але поки що я повністю зосереджений на грі за свій рідний клуб.

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У мене була розмова з Даріо Срною, який теж сказав, що Шахтар на мене розраховує і незабаром запропонує новий контракт", – розповів Матвієнко у коментарі Команда 1.

Протягом минулого року Миколу, який є вихованцем донеччан, сватали у кілька європейських клубів, серед яких був і лондонський Арсенал. У футболці "гірників" захисник провів 122 матчі і встиг пограти в орендах за Карпати та Ворсклу.

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