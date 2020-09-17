"Майже два тижні одна група футболістів перебувала в збірних, інша продовжувала тренування в клубі. Тому зараз здебільшого працюємо над тим, аби пригадати та відновити ігрові зв’язки, взаємодію на полі й тактичні напрацювання.

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Останні поєдинки Зорі ще не дивився, проте за минулим сезоном можна сказати, що це дуже міцна команда. Із приходом Скрипника вони демонструють цікавий і атакувальний футбол. Буде сто відсотків складно, однак ми намагатимемось добре провести цей матч та перемогти.

Не думаю, адже всі клуби опинилися в подібних реаліях. Була пауза, і зараз усі в рівних умовах. У нас у команді достатньо футболістів, гадаю, будуть заміни й ротація. Вірю, що все вдасться і ми впораємось", – поділився Матвієнко в коментарі Shakhtar News.

Зазначимо, що Шахтар зустрінеться із Зорею в рамках 3-го туру УПЛ вже 20 вересня, початок о 17:00.

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