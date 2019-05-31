Матвієнко: Рідко забиваю, тому не знаю, як святкувати

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко прокоментував перемогу над Львовом (3:0).

"Не скажу, що зустріч зі Львовом була легкою. Перший тайм видався дуже складним: суперник сідав в оборону й вибігав у контратаки, чим намагався створювати нам проблеми, в одному моменті там навіть штанга була. Проте в другій половині ми додали, освіжили гру замінами та перемогли, не пропустивши при цьому.

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Тренер підкорегував певні моменти, сказав, як діяти в другому таймі. До цього ми намагалися грати переважно через центр і було багато втрат, що призводило до контратак. Нам сказали більше йти крізь фланги, де є простір.

Мій гол? Там від рикошету м’яч залетів... Я рідко забиваю, тому не знаю, як святкувати навіть. Тож скромно відзначив", – цитує Матвієнка офіційний сайт Шахтаря.

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