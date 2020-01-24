Матвієнко рано переходити в АПЛ, – Сабо

Колишній тренер Динамо та збірної України Йожеф Сабо поділився думкою стосовно можливого трансферу захисника Шахтаря Миколи Матвієнка до одного з клубів АПЛ.

"Чемпіонат Англії специфічний турнір, дуже важкий і енерговитратний. Там переважає силова жорстка гра, до якої готові далеко не всі спортсмени. Плюс швидкісні дані потрібно демонструвати не пару разів за матч, а протягом двох таймів.

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На мій погляд, Матвієнко ще рано переходити в АПЛ. Він відносно нещодавно став основним гравцем оборони Шахтаря і збірної України. Йому ще є чому вчитися, потрібно набратися досвіду, підвищити кондиції. А в такий сильний чемпіонат, як АПЛ, потрібно переходити, будучи абсолютно готовим до конкуренції", – поділився Сабо в коментарі Footboom.

Нагадаємо, що в послугах Матвієнка зацікавлений лондонський Арсенал. Раніше повідомлялось, що до українця проявляє інтерес Манчестер Сіті.

Додамо, що за основну команду "гірників" Матвієнко дебютував в 2015 році. У нинішньому сезоні Микола забив 1 м'яч і віддав 1 результативну передачу в 21 матчі за Шахтар у всіх турнірах. Чинний контракт 23-річного футболіста з українським клубом розрахований до 30 червня 2021 року.

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