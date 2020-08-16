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Матвієнко пояснив, чому не шкодує про зірваний трансфер в Арсенал

13:22 - Читать на русском
Матвієнко пояснив, чому не шкодує про зірваний трансфер в Арсенал
Микола Матвієнко / фото: ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко прокоментував зрив трансферу до лондонського Арсенала.

"Чи не шкодую через зірваний трансфер до Арсенала? Я зараз в півфіналі Ліги Європи, чому я повинен шкодувати? Не вийшло – нічого, живемо далі.

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Де хотів би пограти? Ні для кого не секрет, що є топ-5 найсильніших, найцікавіших чемпіонатів. Якщо вибирати серед них, то назву Італію та Англію", – зізнався Матвієнко в інтерв'ю Football.ua.

До слова, захисник провів 38 поєдинків у складі Шахтаря в сезоні 2019/20, відзначившись голом та асистом.

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Теги
Трансфери Шахтар Шахтар Арсенал Арсенал Микола Микола Матвієнко Трансфери Арсенала
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