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Матвієнко показав вправу на розминку попереку та намалював портрет Марадони

10:59 193 Читать на русском
Матвієнко показав вправу на розминку попереку та намалював портрет Марадони
Микола Матвієнко / ФК Шахтар

Захисник Шахтаря та збірної України Микола Матвієнко продемонстрував вправу на розминку попереку за допомогою м'яча та намалював портрет Дієго Марадони.

"Зараз іде такий складний і напружений період, багато часу треба приділити відновленню. Тому я використовую вправу, як за допомогою м’яча розім’яти поперек після важких тренувань", – сказав Матвієнко.

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Також футболіст наввипередки з дівчинкою малював портрет легендарного Дієго Армандо Марадони, але у цьому конкурсі він поступився.

Нагадаємо, захисник Шахтаря брав участь у матчах збірної України проти Португалії та Люксембурга.

Теги
Відеоновини Україна Україна Шахтар Шахтар Микола Матвієнко Микола Матвієнко
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