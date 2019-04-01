Матвієнко показав вправу на розминку попереку та намалював портрет Марадони

Захисник Шахтаря та збірної України Микола Матвієнко продемонстрував вправу на розминку попереку за допомогою м'яча та намалював портрет Дієго Марадони.

"Зараз іде такий складний і напружений період, багато часу треба приділити відновленню. Тому я використовую вправу, як за допомогою м’яча розім’яти поперек після важких тренувань", – сказав Матвієнко.

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Також футболіст наввипередки з дівчинкою малював портрет легендарного Дієго Армандо Марадони, але у цьому конкурсі він поступився.

Нагадаємо, захисник Шахтаря брав участь у матчах збірної України проти Португалії та Люксембурга.