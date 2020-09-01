Новачок англійської Прем'єр-ліги Лідс контактував з Шахтарем щодо можливості придбаня захисника Миколи Матвієнка, повідомляє видання TodoFichajes.

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Нагадаємо, Лідс входив до четвірки клубів з Туманного Альбіону, які проявляли інтерес до українця (окрім Евертона, Вест Хема та Вулверхемптона). За інформацією видання, "павичі" вже досягли згоди з 24-річним футболістом на перехід до англійського клубу.

До слова, раніше ЗМІ багато писали про бажання Наполі підписати Матвієнка, однак напередодні директор департаменту селекції Шахтаря Жозе Боту зазначив, що партенопейці лише одного разу зверталися у клуб щодо Миколи.

У минулому сезоні Матвієнко провів за "гірників" 39 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився голом та асистом. Transfermarkt оцінює українця в 4 млн євро. Контракт футболіста з Шахтарем чинний до літа 2021 року.

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