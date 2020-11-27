Матвієнко підтвердив переговори з Наполі – українець мав ще одну пропозицію
22:21 - Читать на русском
Захисник Шахтаря Микола Матвієнко пригадав трансферні переговори влітку 2020 року.
"Переговори мого агента зі спортивним директором Наполі? Так, були переговори, але не тільки з представниками Наполі.
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Але у мене немає наміру розосереджувати свою увагу, хочу фокусуватися на тому, що маю зараз. Моя мета – виходити на поле і приносити результат, незалежно від майбутнього", – зазначив Матвієнко в інтерв'ю Calciomercato.
Зазначимо, що оборонця Шахтаря влітку сватали в кілька європейських клубів, серед яких найчастіше називались Наполі та Арсенал.
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