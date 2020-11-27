"Переговори мого агента зі спортивним директором Наполі? Так, були переговори, але не тільки з представниками Наполі.

Матвієнко може перейти в Ліверпуль, – 90min

Але у мене немає наміру розосереджувати свою увагу, хочу фокусуватися на тому, що маю зараз. Моя мета – виходити на поле і приносити результат, незалежно від майбутнього", – зазначив Матвієнко в інтерв'ю Calciomercato.

Зазначимо, що оборонця Шахтаря влітку сватали в кілька європейських клубів, серед яких найчастіше називались Наполі та Арсенал.

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