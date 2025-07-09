– Миколо, важко було на зборах?

– Чесно, звичайно, важко. Я не знаю команди, якій не важко на зборах. Але, думаю, нам це потрібно, адже дуже короткий період до офіційних матчів, тому слід було вистраждати та взяти максимум від цих днів.

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– Як почуваєтеся перед Ільвесом? І наскільки виснажені після цих тренувань?

– Ну, такі виснажливі й важкі тренування закінчилися, здебільшого до гри ми вже підходимо в доброму стані. Фізично, думаю, готові. Ще є другий етап – психологічний, і я думаю, що тут трохи складніше підготуватися й усе передбачити. Тому після поєдинку буде зрозуміло, правильно ми підготувалися чи ні.

– Наприкінці минулого сезону тобі доводилося грати не лише на своїй рідній позиції, а й лівим захисником, іноді навіть в опорній зоні. За приходу Арди Турана, за ваших розмов із тренерським штабом чи є розуміння: тебе будуть використовувати тільки на рідній позиції чи також на інших?

– Ще не розмовляли з головним тренером. Мені подобається грати, у принципі, на будь-якій позиції. Якщо потрібно буде, то й воротарем можу. Як будуть якісь проблеми, я завжди радий допомогти там, де команда потребуватиме.

– А чи комфортно ти себе почуваєш?

– На кожну нову позицію потрібен час і трошки практики на тренуванні, тому, якщо робити це два-три тижні, потроху втягуєшся. Мені це подобається.

– Цьогоріч Шахтарю для того, щоб вийти в основний етап, потрібно зіграти вісім матчів, а загалом до Різдва команда може провести 14 єврокубкових поєдинків. Як ви сприймаєте цю ситуацію: більше матчів – це більше можливостей чи більше складнощів?

– Нам, звісно, потрібно зіграти якомога більше матчів. Але на цьому етапі в нас немає ані 14, ані навіть восьми – є гра завтра та гра у відповідь за тиждень, тому ми налаштовуємося тільки на ці два поєдинки, – цитує Матвієнка офіційний сайт Шахтаря.

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