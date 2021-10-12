Оборонець збірної України Микола Матвієнко не сумнівається, що в складі збірної Боснії і Герцеговини є класні виконавці й без форварда Едіна Джеко.

"Джеко – дуже сильний гравець, але в команді грає не він один. Багато-багато футболістів, які на серйозному рівні виступають.

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Ми розбираємо їх загалом як команду, а також окремо таких особистостей, як Джеко", – зізнався центрбек у коментарі Футбол 1/2/3.

Нагадаємо, що матч Україна – Боснія і Герцеговина відбудеться у вівторок, 12 жовтня. Початок поєдинку о 21:45.

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