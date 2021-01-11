Юрій Данченко, який є агентом захисника Шахтаря Миколи Матвієнка, розповів про заробітки свого клієнта.

"За нашою інформацією, на даний момент у Миколи Матвієнка – найменша заробітна плата з усіх "залізних" гравців основи Шахтаря.

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Сам Коля – дуже скромний, вихований і порядний хлопець. Не в його правилах скиглити і скаржитися. Тим більше що він – вихованець клубу, в якому керівники покращують умови своїм футболістам без зайвих нагадувань з боку агентів", – сказав Данченко для Команда 1.

У нинішньому сезоні чемпіонату України Матвієнко провів 11 матчів, в яких відзначився голом та асистом.

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