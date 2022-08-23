Оскільки переговори щодо переходу Матвієнка не сильно просувається, Мальорка підшукала альтернативу українському захиснику – центрбека Вільяреала Хорхе Куенку, повідомляє Mundo Deportivo.

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Щодо можливого трансферу Матвієнка, то Мальорка має намір орендувати гравця з опцією викупу. Шахтар же навряд на це погодиться, оскільки Микола є лідером команди. Контракт оборонця розрахований ще на 3 роки, нинішня ціна за Transfermarkt складає 11 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше Матвієнка сватали в Арсенал і Аякс, але Мальорка і близько не може похизуватися схожим статусом. Минулий сезон Прімери острів'яни завершили на 16-й сходинці, дивом уникнувши вильоту.

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