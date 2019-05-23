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Матвієнко: Нічия з Динамо – справедливий результат

08:25 1519 Читать на русском
Матвієнко: Нічия з Динамо – справедливий результат
Микола Матвієнко / ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко прокоментував нічию з Динамо (1:1) у матчі 30 туру УПЛ.

50’ Тете
64’ Давид Хочолава
 
Віктор Циганков 36’
Артем Шабанов 45+1’
36’ Віктор Циганков
45+1’ Артем Шабанов
50’ Тете
64’ Давид Хочолава

"Складний матч видався. І, напевно, якщо брати за моментами, то нічия – закономірний результат.

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Коли Шепелєв зіграв жорстко проти Алана, по-моєму, то зрозумів одразу, що будуть картки. Проте, як я розумію, суддя просто хотів картками заспокоїти гру, щоб ми не заводились завчасно. Таким, напевно, був його план на матч.

Такі матчі завжди спричиняють ажіотаж. Дуже приємно і завжди добре, коли приходять люди, кричать, уболівають. Це додає сил. Наприклад, коли грали в Ліоні за порожніх трибун, то хотілося, щоб були навіть уболівальники чужої команди, адже виходить ніби товариська гра", – цитує Матвієнка офіційний сайт Шахтаря.

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Динамо Динамо Шахтар - Динамо Шахтар Шахтар Микола Матвієнко Микола Матвієнко
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