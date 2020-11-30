"Просто хтось там вирішив, чомусь там лікар заборонив і все. Незрозуміло. Хоча наша команда була повністю готова до гри.

В УАФ озвучили головний аргумент УЄФА щодо технічної поразки збірній України

Те, що в кабінетах вирішується, це все несправедливо. Все має вирішуватися на футбольному полі", – сказав Матвієнко в ефірі Профутбол Digital.

Зауважимо, поєдинок Ліги націй проти Швейцарії не відбувся через рішення місцевого лікаря, а Україні присудили технічну поразку. Збірна у наступному сезоні виступатиме у дивізіоні В, адже посіла останнє місце у групі зі Швейцарією, Німеччиною та Іспанією.

"Хай тішаться сц*куни!": Лізі націй – бойкот, Швейцарії та УЄФА – ганьба, або Істерика після 0:3 для збірної України