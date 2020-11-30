Матвієнко: Несправедливо, що підсумок матчу Швейцарія – Україна вирішується у кабінетах
Захисник "синьо-жовтих" Микола Матвієнко відверто незадоволений рішенням УЄФА про технічну поразку збірної України.
"Просто хтось там вирішив, чомусь там лікар заборонив і все. Незрозуміло. Хоча наша команда була повністю готова до гри.
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Те, що в кабінетах вирішується, це все несправедливо. Все має вирішуватися на футбольному полі", – сказав Матвієнко в ефірі Профутбол Digital.
Зауважимо, поєдинок Ліги націй проти Швейцарії не відбувся через рішення місцевого лікаря, а Україні присудили технічну поразку. Збірна у наступному сезоні виступатиме у дивізіоні В, адже посіла останнє місце у групі зі Швейцарією, Німеччиною та Іспанією.
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