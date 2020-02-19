Матвієнко неоднозначно оцінив готовність Шахтаря до матчу з Бенфікою

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко поділився очікуваннями напередодні матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти Бенфіки.

"Складно говорити, завтрашній матч з Бенфікою покаже, наскільки ми готові. У матчах, які ми проводили на зборах, при всій повазі, суперники були не такої якості.

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Кожен матч важливий, ми добре підготуємося. Потім буде матч-відповідь, перед ним потрібно зробити гандикап", – сказав Матвієнко в коментарі Футбол news.

Поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Бенфіка відбудеться вже завтра, 20 лютого, в Харкові на ОСК Металіст. Початок зустрічі – о 19:55.

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