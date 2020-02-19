toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Ліга Європи
АТАЛАНТА - ВАЛЕНСІЯ ТОТТЕНХЕМ - РБ ЛЕЙПЦИГ ШАХТАР - БЕНФІКА

Матвієнко неоднозначно оцінив готовність Шахтаря до матчу з Бенфікою

19 лютого 19:50 804 Читать на русском
Матвієнко неоднозначно оцінив готовність Шахтаря до матчу з Бенфікою
Микола Матвієнко / фото: Шахтар

Захисник Шахтаря Микола Матвієнко поділився очікуваннями напередодні матчу 1/16 фіналу Ліги Європи проти Бенфіки.

 

"Складно говорити, завтрашній матч з Бенфікою покаже, наскільки ми готові. У матчах, які ми проводили на зборах, при всій повазі, суперники були не такої якості.

Шахтар – Бенфіка: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

Кожен матч важливий, ми добре підготуємося. Потім буде матч-відповідь, перед ним потрібно зробити гандикап", – сказав Матвієнко в коментарі Футбол news.

Поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар – Бенфіка відбудеться вже завтра, 20 лютого, в Харкові на ОСК Металіст. Початок зустрічі – о 19:55.

Нокаутував рефері, відшив Ювентус та розвиває футбол в Україні: Луїзао – шлях від "баскетболіста" до легенди Бенфіки

blog_ava
Продовження казки Холанда у відеоогляді матчу Борусія Д – ПСЖ
19 лютого
6777
Теги
Шахтар Шахтар Ліга Європи Шахтар - Бенфіка Микола Матвієнко Микола Матвієнко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
год
:
7
хв
Шахтар
19:55
Бенфіка
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук