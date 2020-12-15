Захисник Шахтаря і збірної України Микола Матвієнко, контракт якого з донецьким клубом спливає 30 червня 2021 року, не покине "гірників" вільним агентом після завершення угоди.

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За інформацією видання Meta Ratings, 24-річний оборонець підписав з "помаранчево-чорними" новий контракт ще навесні 2020 року, згідно якого виступатиме у складі чинного чемпіона України наступні п'ять років. Інформація про продовження угоди не була оприлюднена, але офіційно внесена в базу даних УАФ.

Таким чином, центральний захисник "гірників", який є вихованцем клубу, залишається гравцем Шахтаря до 2025 року.

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